Крупный град и грозы в Челябинской области: водителей предупреждают о непогоде

Этой ночью надо быть готовым к внезапным изменениям погодных условий на дороге

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых в ночь с 14 на 15 мая. По прогнозу Гидрометцентра, этой ночью в регионе ожидаются интенсивные дожди, грозы, порывистый ветер, а местами — крупный град.

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать особую осторожность. Рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Важно быть готовыми к внезапным изменениям погодных условий и избегать резких маневров. Для повышения видимости рекомендуется включить ближний свет фар.

В случае непредвиденных ситуаций, таких как поломка автомобиля или ДТП, необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112 или обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.