Крупные магазины Челябинска проверили на наличие масок и QR-кодов у посетителей и продавцов

Полиция и чиновники вышли на поиски нарушителей эпидрежима

В Челябинске продолжаются рейды по ТРК и большим магазинам, куда с 30 октября можно попасть исключительно по QR-кодам. Накануне вечером, 24 ноября, полиция, Роспотребнадзор и заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов проехали по трем крупным торговым точкам. В рейд поехали и журналисты ИА «Первое областное».

«ГОРКИ»: ЛЮДИ ВСЕ ПОНИМАЮТ, НО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОВОКАТОРЫ









Около пяти вечера оперативная группа чиновников уже стояла у центрального входа в ТРК «Горки». Комплекс начал готовиться к Новому году, и в его холле поставили огромную елку. Из-за богатого праздничного убранства «Горки» уже не кажутся слишком большими, да и людей здесь сегодня немного. Но за порядком на входе охранники следят строго.









Часть входной группы сейчас перекрыта черными лентами. У дверей дежурят двое сотрудников с мобильными телефонами. Охрана тщательно проверяет у гостей QR-коды.

«Законы не разрешают нам спрашивать у посетителей паспорт. Такое право имеет только полиция. Но мы стараемся проверять, настоящий ли QR-код», — признается один из охранников.

После того как программа сканирует QR-код, работник ТРК видит инициалы владельца сертификата, дату его рождения и отдельные цифры паспорта. Проверяющий просит назвать их полностью, вернее, что-то одно. Если гость ошибается, в ТРК его не пустят.









И покупатели не скандалят: достают QR-коды и отвечают на вопросы охраны. Небольшая конфликтная ситуация возникает на запасном входе со стороны проспекта Ленина, где стоит детский игровой городок. Несколько жителей Казахстана пробуют попасть в комплекс по QR-кодам своей республики. Сканеры попросту их не читают. Да и не действуют иностранные коды на территории нашего государства — незадачливых покупателей разворачивают у входа.





В магазине практически все посетители в масках. Тем, кто без, полицейские делают замечание. Если маску надеть, никаких санкций со стороны стражей порядка не будет. Если сопротивляться, грубить, то рискуете получить протокол. Так и случилось с сотрудницей одного магазинчика, что торгует нижним женским бельем. Ревизоры заметили ее без маски, сделали замечание — девушка стала спорить. На нее составили протокол.

«Как ее наказать, решит суд. Могут выписать штраф от одной до 30 тысяч рублей. А могут вынести предупреждение», — говорят полицейские.









Заметив на территории ТРК ревизоров, к нам выходит начальник охраны «Горок». Интересуется, есть ли претензии, делится наболевшим.

«В первые дни после введения QR-кодов было много скандалов. Люди пытались прорваться в „Горки“ любой ценой. Сейчас смирились, что особый режим всерьез и надолго. Правила соблюдают. Но встречаются провокаторы: они сознательно не показывают QR-код, начинают скандалить, снимают конфликт на видео. Иногда приходится вызывать полицию. И наряд объясняет им, что к чему», — замечает Игорь Тележенко.

Ситуацией в «Горках» Валерий Устинов доволен: видно, что руководство и сотрудники ТРК соблюдают все новые антиковидные правила. «Горки» можно поставить в пример другим ТРК.

«РАДУГА»: НАПРАСНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ И БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ





Далее едем на улицу Свободы, в «Радугу». Площадь этого комплекса меньше, но поток людей больше. Вокруг «Радуги» много жилых домов, и челябинцы забегают сюда за продуктами и другими товарами — от канцелярии до одежды.

Входная группа как следует не перекрыта, у дверей один охранник. Парень старается, но физически не успевает проверить все QR-коды. Он сканирует коды, но на вопросы о возрасте посетителя и его имени времени уже нет.





Тут и там ревизорам встречаются люди без маски. Но, завидев полицию, журналистов, многие сразу достают их из карманов и натягивают на нос.









Двое парней пытаются огрызнуться. Тогда стражи порядка еще раз просят гостей показать QR-код. По какой-то причине парни выходят на «Госуслуги» с одного телефона. После один сразу же предъявил QR-код, а второй не может попасть на собственную страницу.





У проверяющих появляется подозрение, что код фальшивый. Тем более что друзья парня начинают ругаться с полицией и все снимают на телефон. Но полиция держит себя в руках и стоит на своем. Наконец парень восстанавливает свой доступ и предъявляет заветный квадрат — его отпускают.

«Если бы оказалось, что охрана „Радуги“ пропустила этого парня без QR-кода, то магазину мог грозить крупный штраф — до 300 тысяч рублей», — отмечают в полиции.





Кстати, «Радуга» оказалась единственным магазином, где посетителям при входе в здание предлагают бесплатные маски.

«СПАР» НА БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ: ОПРОТОКОЛИЛИ ДАЖЕ ОХРАННИКА









На третью точку чиновники приезжают по наводке бдительных горожан. Челябинцы сообщили, что в «Спаре» на улице Братьев Кашириных, 133, один охранник пускает всех посетителей без QR-кодов.

Перед тем как войти, наблюдаем за входом в «Спар» со стороны улицы Чичерина. Народ и правда заходит в торговый комплекс свободно. Охранник молча провожает всех взглядом.

Но вот к нему подбегает менеджер магазина, о чем-то предупреждает, и поведение стража меняется: он начинает проверять QR-код. Мужчину явно предупредили, что в магазине вот-вот начнется проверка.









Магазин на Братьев Кашириных гораздо меньше и «Горок», и «Радуги». За соблюдением эпидправил здесь следят спустя рукава. Многие посетители вообще без масок. Кто-то, завидев камеры, в спешке пытается заменить маску своим шарфом.

«Думаю, что так можно. Но только если шарф завязан и держится на лице. А мы такого не наблюдаем. Люди просто пытаются натянуть его на нос и держат руками», — замечает Валерий Устинов.





В отделе зоотоваров без маски находится продавец. На женщину составляют административный протокол. Теперь суд сможет ее оштрафовать за нарушение масочного режима. И еще один протокол полиция составляет на руководство торгового комплекса: не проследили за работой охраны. Должностных лиц могут оштрафовать от 10 до 50 тысяч рублей.

«В Челябинской области действует масочный режим. С 30 октября вход в торговые комплексы и магазины площадью больше 400 кв. метров возможен только по QR-коду. И такие проверки, как эта, проводятся регулярно, даже в праздники, выходные. А совсем скоро мы начнем проверять заведения общепита», — говорит Валерий Устинов.

Напомним, с 1 декабря по 9 января вход в заведения общепита также будет открыт только при предъявлении QR-кода.