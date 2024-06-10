Крупную партию транспорта для бойцов отправил челябинский Народный фронт

Гумпомощь получат морпехи, штурмовики, артиллеристы, саперы

Челябинское отделение Народного фронта отправило партию гуманитарной помощи южноуральским бойцам в зоне СВО. На передовую в 20-е подразделение отправили моторную лодку, легковой автомобиль, квадроциклы, мотоцикл, багги и РЭБ-системы.

«Транспорт — одна из самых важных потребностей. Вездеходный и легковой теперь послужит нашим парням с Южного Урала. И моторная лодка для морпехов», — комментируют в Народном фронте.

Гумпомощь также получат штурмовики, артиллеристы, мотострелки, взвод воздушной разведки, саперы. Две машины отправлены в Запорожье и Херсон.