Ветврач, обслуживающий предприятие по производству полуфабрикатов, оформил производственные сертификаты на 700 килограммов мороженого шпика и 1,5 тысячи килограммов свинины, где в качестве сырья было использовано 2,5 тысячи килограммов просроченной свинины. Кроме того, дата выработки продукции указана неверная — двумя днями ранее. Часть продукции из свинины была использована в качестве сырья для производства 100 килограммов пельменей с мясной начинкой и 50 килограммов хинкалей «Грузинских».
Эти нарушения выявили специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области. Они провели проверку оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий». Нарушения были совершены ветеринарным врачом «Магнитогорской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных».
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