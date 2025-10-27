Крупнейший в УрФО корпус детской больницы строится в Челябинске

Новый корпус Областной детской клинической больницы рассчитан на 300 коек

В октябре 2025 года в Челябинске полным ходом идет строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы, который станет крупнейшим медицинским центром для детей в Уральском федеральном округе. Возводимый в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» объект площадью почти 56 тысяч квадратных метров уже приобретает четкие очертания.

Многофункциональный медицинский центр будет рассчитан на 300 коек, из которых 230 предназначены для пациентов хирургических отделений и 70 — для детской онкогематологии. Современное оснащение позволит оказывать высокотехнологичную помощь маленьким пациентам со всего региона и соседних областей.

«Этот медицинский центр очень ждут во всем регионе, он станет важным шагом в развитии детского здравоохранения Челябинской области», — отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новый хирургический корпус призван кардинально улучшить возможности оказания специализированной медицинской помощи детям. Уже сейчас на строительной площадке выполнен значительный объем работ, что позволяет уверенно говорить о соблюдении установленных сроков реализации проекта.

Медицинский центр обещает стать флагманом детского здравоохранения не только Челябинской области, но и всего Уральского региона. Он обеспечит юных пациентов современной диагностикой и лечением в комфортных условиях.