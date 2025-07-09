В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел VK Fest. За два фестивальных дня для гостей выступили Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, IOWA, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, «Три дня дождя», Хаски, Клава Кока, ZOLOTO, «Комната культуры», BEARWOLF, Антоха МС и «несекретный» гость Егор Крид — его имя не объявляли до выхода к зрителям. Ведущими Синей сцены стали Ида Галич и Ксения Собчак.
«В Петербурге всегда классно: мы приезжаем домой, здесь все родное, душевное. Здесь VK Fest принимают как ни в одном другом городе, и мы чувствуем большую отдачу от гостей фестиваля. Спасибо всем 70 тысячам классных людей, которые провели с нами эти выходные на фестивале!» — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Во второй день на музыкальной сцене раскрыли главную тайну петербургского VK Fest: за маской «несекретного» гостя скрывался Егор Крид. Именно его последние три года чаще всего просили пригласить на фестиваль в официальных сообществах события.
На фестивале развернулись зоны «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Драйв», «Видеоигры», «Технологии», «Дети» и «Косплей» — здесь прошли сотни активностей.
VK Fest — 2025 уже прошел в Челябинске, Сириусе и Казани. Завершится фестивальный тур в московских «Лужниках» 19 и 20 июля.
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