Крупнейший на Урале кемпинг появится в Каслинском районе благодаря господдержке

«Григорьевские сады» получат более 16 млн рублей на создание туристического кластера

В Каслинском районе Челябинской области стартует проект одного из крупнейших на Урале кемпингов на базе агрокомплекса «Григорьевские сады». Инвестиции в развитие территории превысят 16 миллионов рублей, часть средств выделена правительством региона в виде гранта. Об этом сообщает радио «Business FM Челябинск».

Комплекс, который последние пять лет развивает агротуризм, ежедневно принимает до 600 посетителей. Из-за высокого спроса руководство приняло решение создать полноценную инфраструктуру для отдыха.

«В этой части области нет качественных мест для размещения туристов. Мы хотим не просто принимать гостей, а предложить им современный сервис», — пояснила генеральный директор хозяйства Ольга Сегаль.

Первым этапом станет открытие геокупольного ресторана со здоровым питанием. К гастрономическому проекту привлечен известный ресторанный критик Яков Можаев, он разработает уникальное меню, отражающее «челябинский код». Также в планах — строительство трех гостевых домов, гриль-беседок, фестивальной площадки с фуд-зонами и подведенными коммуникациями.

В перспективе до 2027 года в «Григорьевских садах» планируют построить термальный комплекс, конноспортивный клуб и большую гостиницу. Это позволит создать в районе многопрофильный туристический кластер, привлекающий гостей круглый год.