Круглый стол по вопросам рекламы прошел для сотрудников медиахолдинга «Первый областной»

Журналисты задали свои вопросы специалисту УФАС

Прогнозы по рынку могут попасть в категорию рекламных материалов, анонсы праздников — нет, если не указаны контакты организаторов и стоимость билетов. Об этом сегодня сообщила замруководителя Челябинского УФАС Наталья Мартынюк на круглом столе с сотрудниками медиахолдинга «Первый областной».

На встрече корреспонденты смогли задать вопросы специалисту, например, какие материалы могут попасть под определение рекламы, а какие нет. Так, спортивного журналиста волновало, является ли бренд букмекерской компании в названии чемпионатов рекламой. И так же с одеждой спортсменов: снимок футболиста в брендированной форме нужно «блюрить» или нет.

Наталья Мартынюк рассказала, что понимается в УФАС под рекламой, привела несколько кейсов и ответила на вопросы журналистов, у которых чаще всего возникают сомнения при работе с материалами.

Так, прогнозы по рынку могут посчитать материалами, влияющими на экономическую ситуацию: раз одна компания говорит о росте цен, то и другие могут подхватить тренд и начать их повышать. В этом случае ведомство будет направлять предписание аналитику, который делал прогноз для информагентства. А вот статьи с информацией о готовящихся в области мероприятиях рекламой считаться не будут. Но только если они публикуются в одном разделе, в материалах нет призыва поучаствовать в событии, нет стоимости, контактов организаторов и различных промокодов.