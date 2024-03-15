Круглосуточный мониторинг выборов президента России в Челябинской области ведут почти 7,4 тысячи наблюдателей

За ходом законности избирательного процесса следят более 2 тысяч видеокамер

В региональном Центре общественного наблюдения стартовала активная фаза наблюдения за ходом выборов президента России. По словам руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Николая Дейнеко, мониторинг всех стадий избирательного процесса будет продолжаться круглосуточно до 18 марта. Наблюдатели будут фиксировать происходящее и давать оперативные экспертные комментарии.

В Центре общественного мониторинга установлен огромный экран, на который выводится видео с 2 тысяч камер, установленных на избирательных участках региона. В ПАО «Ростелеком» пояснили, что камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

За ходом ДЭГ следит отдельная группа наблюдателей под руководством Александра Анисимова. Он сообщил, что уже с восьми утра граждане воспользовались возможностью проголосовать быстро и удобно. На 10 часов 40% подавших заявления смогли сделать свой выбор.

«У регионального Центра общественного наблюдения есть два филиала, в Магнитогорске и Златоусте, они также включились в работу по мониторингу избирательного процесса. А во всех муниципалитетах Челябинской области есть мобильные мониторинговые группы. Они готовы оперативно отреагировать на сигналы от штаба и проверить ситуацию на избирательном участке», — пояснил Николай Дейнеко.

Все три дня для жителей области работает круглосуточная горячая линия: +7 351 751-42-45. Для этих же целей можно воспользоваться чат-ботом в телеграме «Выборы74»: https://t.me/Elections74_bot.