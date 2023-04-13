«Круг добра» окажет помощь детям с еще одной патологией

Бесплатные лекарства получат пациенты с миелопатией шейного отдела спинного мозга

Несовершеннолетние пациенты с диагнозом «миелопатия шейного отдела спинного мозга» теперь могут рассчитывать на помощь фонда «Круг добра». Их патология включена в перечень заболеваний, на которые распространяется поддержка фонда. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Миелопатия шейного отдела спинного мозга возникает из-за зависимости от аппарата искусственной вентиляции легких. Для помощи детям с этой проблемой теперь будут применять уже входящий в перечень закупок фонда стимулятор диафрагмального (френического) нерва MARK IV с принадлежностями.

Напомним, «Круг добра» помогает детям с опасными и орфанными заболеваниями. Например, у Никиты из Южноуральска — туберозный склероз. Узнав об открытии Фонда в конце 2021 года, мама Мария Александровна подала заявление на лекарство для Никиты, объединилась со специалистами Минздрава Челябинска, они подготовили заявку в Фонд, и уже в начале 2022 года лекарство было одобрено. Выписали рецепт на Эверолимус, который купирует болезнь. На руки препарат был получен в мае этого же года. Образования в голове сына перестали расти.

Фонд «Круг добра» для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями был создан 5 января 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. Бюджет Фонда формируется из налога на доходы граждан России, превышающие пять миллионов рублей. Раньше нагрузка по обеспечению тяжелобольных детей дорогостоящими препаратами ложилась на бюджеты регионов. Подать заявление на помощь ребенку родители могут на портале «Госуслуги».