Необычное полное лунное затмение жители России смогут увидеть 7 сентября. Совсем скрывшись в тени Земли, Луна приобретет красноватый цвет. Наслаждаться красотой ночной звезды можно будет в течение полутора часов.
«Максимальная фаза затмения с коэффициентом 1,368 будет наблюдаться в 21:12 по московскому времени. Все фазы затмения будут видны в России, а также в Европе, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде», — сообщает om1.ru.
Отметим, ближайшее полнолуние, ожидаемое 9 августа, станет типичным, не повлияв на оттенок Луны.
