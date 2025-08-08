Кровавая луна появится в небе 7 сентября

Посмотреть на это смогут жители всей России

Необычное полное лунное затмение жители России смогут увидеть 7 сентября. Совсем скрывшись в тени Земли, Луна приобретет красноватый цвет. Наслаждаться красотой ночной звезды можно будет в течение полутора часов.

«Максимальная фаза затмения с коэффициентом 1,368 будет наблюдаться в 21:12 по московскому времени. Все фазы затмения будут видны в России, а также в Европе, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде», — сообщает om1.ru.

Отметим, ближайшее полнолуние, ожидаемое 9 августа, станет типичным, не повлияв на оттенок Луны.

Читайте также: Фаза Луны может влиять на здоровье.

Смотрите еще: Что делает человека метеозависимым.