Критиков нового учебника истории задевает уход от европоцентризма

Негативные высказывания о единой книге для школьников поддерживают иноагенты и релоканты

Старшеклассники в этом учебном году начнут заниматься по новому учебнику истории, который стал единым для всех российских школьников. После выхода книг в мировых СМИ сразу началась негативная полемика, которая скорее может воздействовать на эмоции, чем аргументированно объяснять ту или иную позицию. Об этом говорится в статье члена научного совета Российского военно-исторического общества и авторского коллектива единого госучебника Юрия Никифорова. Материал размещен на портале «История.рф».

По мнению автора статьи, негативно отзываются о новом учебнике те, кого признали иностранным агентом, или те, кто покинул Родину и теперь называется модным словом «релокант». Характер их комментариев таков, что вызывает на эмоции, но не указывает на ошибки в фактологии и не подразумевает аргументированного разбора. На самом деле, цель учебника — научить самостоятельному анализу, а акценты «хорошо-плохо» уже расставляют ученик и его учитель.

«Авторов обвиняют в том, что они не написали того, что необходимо было написать: о благотворительной, видимо (с точки зрения критиков), бескорыстной и безвозмездной помощи стран Запада. Подобного же качества и другие претензии. Претензии к учебнику рассчитаны на некомпетентную аудиторию, они пытаются вызвать негативные эмоции и уничтожить единую линейку еще до первых уроков. Однако дать настоящую оценку смогут лишь учителя истории», — написал Юрий Никифоров.

Права на учебник теперь принадлежат государству, а раньше историю писали различные издательства. Иногда это приводило к плохим результатам на ЕГЭ, поскольку авторы выражали разные мнения на одно и то же событие. Если бы все оставили как есть, то был бы риск того, что история стала факультативом, а не учебным предметом основной образовательной программы. К тому же многих критиков, по мнению эксперта, раздражает уход от европоцентризма: впервые уделено повышенное внимание странам Азии и Африки.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что авторы нового учебника истории дают объективную картину значимых событий. Также даны параграфы об истории современной России и специальной военной операции. На страницах есть QR-коды, по которым можно найти архивные документы, фотографии и фильмы по темам.