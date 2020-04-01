Крик отчаяния: врач «скорой» записала видеообращение к россиянам

Женщина призывает граждан к благоразумию и самоизоляции.

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«Это не неделя выходных. Пока вы ездите и вкушаете шашлыки со своими друзьями, гуляете с подружками по парку, потому что прекрасная погода, обстановка накаляется. Коронавирус сейчас мутировал, из-за этого начали болеть люди среднего возраста, достаточно тяжело, их переводят на ИВЛ. Каждый из вас может открыть сводку, посмотреть, что происходит в Москве. Пока вы накаляете с помощью шашлыков, хождений по магазинам и прогулок обстановку, эпидобстановка перейдет порог»,

– сказала Виктория Шутова.