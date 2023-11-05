Крестный ход в Магнитогорске собрал тысячи человек

Мероприятие прошло в поддержку бойцов СВО

Накануне, 4 ноября, в День народного единства и празднования Казанской иконы Божией Матери в Магнитогорске прошел общегородской крестный ход. Участие в мероприятии приняли тысячи человек, в том числе прихожане, ветераны боевых действий и представители общественных, спортивных и военно-патриотических организаций, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Сначала в Кафедральном соборе Вознесения Христова прошла божественная литургия, а затем начался крестный ход. Его участники прошли восемь километров до храма святителя Спиридона Тримифунтского. Шли с флагами и иконами. За порядком следили сотрудники полиции.

По окончании крестного хода в храме святителя Спиридона Тримифунтского священнослужители совершили молебен о русском воинстве. А все желающие жертвовали деньги на нужды магнитогорских солдат, принимающих участие в специальной военной операции.