Крестики, иконы и молитвословы подарили военным, отправляющимся на фронт

Протоиерей Димитрий Егоров благословил солдат

21 сентября руководитель отдела Челябинской епархии совершил молебен на 255‑м межвидовом полигоне под Чебаркулем. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.



Молебен был совершен в день Рождества Пресвятой Богородицы. После общей молитвы для укрепления духа и единства воинов протоиерей Димитрий Егоров благословил солдат и офицеров на выполнение поставленных задач.

Затем он окропил военнослужащих святой водой и вручил им крестики, иконы и молитвословы. Как говорится, в окопах неверующих нет, подарки помогут укрепить дух бойцов и будут напоминать им о доме.

Автор: Ксения Рындина