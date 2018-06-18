/ Верующие установили поклонный крест на месте падения Челябинского метеорита

«Духовный щит» расположен на берегу озера.

На берегу Чебаркульского озера на Южном Урале открыли поклонный крест. На этом месте 5 лет назад обнаружили обломок метеорита. Настоятель местного храма провел положенную открытию «духовного щита» церемонию.

Поклонный крест — это символ того, что мы вверяем нашу жизнь в руки Божии, подобно нашим святым предкам. Дай Бог, чтобы достижение святости стало смыслом нашей жизни, тогда и повседневные дела, которые необходимы для пропитания и устройства быта, будут приносить нам радость. Эта работа над собой не должна прекращаться ни в каком возрасте, до самого последнего момента мы должны стремиться стать лучше, чище, светлее. — обратился к участникам церемонии протоиерей Дмитрий Егоров.

Напомним, ранее на берегу водоема установили памятник метеориту. Монумент сделан в виде камня, расположенного между двух изогнутых металлических дуг. Задумка отображает полет космического объекта на Землю.

15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области приземлился метеорит. Космический объект прославил Южный Урал и сделал его примечательным место для иностранных туристов.