Кресло вице-спикера челябинской думы временно займет Иван Горнов

Постоянного заместителя председателю думы Андрею Шмидту подберут после январских праздников



Депутаты челябинской гордумы 29 декабря определились с кандидатурой исполняющего обязанности заместителя председателя представительного органа. Вместо подавшего в отставку Дмитрия Тарасова должность временно займет депутат от Ленинского района Челябинска Иван Горнов, сообщил ИА «Первое областное» депутат Сергей Овчинников. Другие источники в думе уточняют, что постоянного вице-спикера будут выбирать уже в январе 2021 года: процедура потребует обсуждения на политсовете «Единой России» (как партии, шире всех представленной в городском парламенте) и согласования большого количества документов. В момент публикации материала Иван Владимирович лично подтвердил информацию о своем назначении врио зампредседателя.



Добавим, Дмитрий Тарасов занимал в городской думе еще и должность председателя комиссии по местному самоуправлению и муниципальному сотрудничеству. По предложению спикера Андрея Шмидта временно исполняющим эти обязанности назначен Виталий Родионов, так же, как и Горнов, депутат от Ленинского района.

Напомним, вице-спикер городской думы Дмитрий Тарасов 29 декабря подал в отставку с этого поста и одновременно сложил с себя полномочия депутата: с 30 числа он выходит на работу в Министерство здравоохранения Челябинской области в качестве первого заместителя министра. Интересно, что в 2013—2014 годах Тарасов возглавлял областной Минздрав, он оставил этот пост после прихода к власти губернатора Бориса Дубровского. По данным первого вице-губернатора Ирины Гехт, Дмитрию Алексеевичу предстоит заняться цифровизацией ведомства: дело для него тем более знакомое, что Тарасов успел поработать и министром информационных технологий.

Прежняя замминистра Виктория Сахарова подала в отставку по собственному желанию, в ее планах — преподавательская деятельность в стенах Челябинского государственного медицинского университета.

Добавим, Дмитрий Тарасов в городской думе представлял Центральный район. Как сообщили ИА «Первое областное» несколько районных депутатов, этот орган пока не определился, кого направить в городскую думу вместо выбывшего коллеги.