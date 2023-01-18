Крещенский сочельник отмечают православные 18 января

В этот день необходимо соблюдать строгий пост

Сегодня, 18 января, отмечается Крещенский сочельник — подготовка к одному из великих церковных праздников — Крещению. Как православные проводят этот праздник и каково его значение для верующих, а также традиции и запреты — в материале ИА «Первое областное».

18 января заканчиваются Святки — дни празднования Рождества и начинается Крещенский сочельник, или, как его еще называют, Навечерие. В этот день в храмах проходит несколько служб с чтением отрывков Евангелия, а также литургия. А еще Крещенский сочельник — это день строгого поста, в который разрешается есть «сочиво» — сваренные зерна пшеницы с медом и сухофруктами.

Значение праздника

Крещенский сочельник предваряет Богоявление, когда Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан. Именно в этот момент явилась Святая Троица: сын Бога принимал крещение, Святой Дух сошел на него в виде голубя, а сам Бог засвидетельствовал своего сына своим голосом.

Традиции

В этот день наши предки оставались дома до появления на небе первой звезды. С ее появлением они выходили и, глядя в небо, просили помощи для своих близких и высших сил.

После литургии в храмах проводится обряд водоосвящения. Считается, что такая вода не портится и хранить ее в холодильнике не нужно. Ее употребляют в пищу, умываются ею, а также окропляют дом и домашних животных.

Также в сочельник начинаются традиционные крещенские купания, которые продолжаются и в сам праздник Крещения. В этом году в Челябинске откроют шесть купелей. Во избежание неприятностей сотрудники МЧС советуют соблюдать ряд простых правил во время крещенских купаний.

Также наши предки устраивали гадания: девушки гадали на свою судьбу и суженого с помощью свечей, записок и других атрибутов. При этом церковь такие обряды не приветствует.

Кроме того, в этот день на Руси рисовали мелом небольшие кресты на дверных косяках и читали молитву. Считалось, что это защитит от проникновения в дом нечистой силы.

Запреты

В Крещенский сочельник запрещено устраивать шумные застолья и гулянья. Также нельзя ссориться, ругаться и говорить бранные слова. Тем, кто не соблюдает пост, рекомендуют воздержаться от мясных и рыбных блюд, а также не чревоугодничать.

Кстати, несмотря на то что праздник Крещение связан с морозами, в этом году будет нехолодно. Подробнее о погоде журналисту ИА «Первое областное» рассказали в областном Гидрометеоцентре.