«Крещенский позор»: жительница Магнитогорска обвинила местный храм в продаже святой воды в Крещение

Женщина опубликовала пост в одном из самых популярных городских сообщество во «ВКонтакте»

В сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» разгорелись нешуточные страсти. Одна из подписчиц опубликовала пост, в котором обвинила местный храм в продаже святой воды. При этом женщина передала историю, которая произошла не с ней, а с ее соседями.

«19 января у меня соседи пошли в храм (на ул. Горького, Магнитогорск), а там эту... святую воду продают за 60 р./литр!!!! Причем в свои бутылки!! Где ее набрали и освятили?? Позор!!!» — пишет автор поста.

На сообщение отреагировал настоятель храма на Уральской священник Лев Баклицкий. Служитель церкви опроверг опубликованную информацию, озаглавив свой пост в сети «Крещенский позор». Священник пояснил, что святая вода в храме всегда раздается бесплатно.

«В храме не продают, как молоко из бочки, святую воду по 60 рублей литр. Ее вообще не продают. Для тех, кто пришел без тары, продаются бутылки с соответствующей символикой. Но даже 5-литровая бутыль стоит не 60 рублей. Не нужно вводить людей в заблуждение, потому что „Позор!!!“, о котором Вы рассказали, скорее Ваш, чем наш», — ответил женщине Лев Баклицкий.

Комментаторы, как всегда, разделились на два лагеря, а споры продолжаются до сих пор.

Воду великим чином освящают два раза в год: 18 и 19 января — в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения. Раздают эту воду в храмах бесплатно.