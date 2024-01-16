Крещенские купели в Челябинской области законсервируют к вечеру 19 января

Искупаться позже уже не получится — все иордани завалят глыбами льда и снегом

Купание в ледяной воде на Крещение остается спонтанной народной традицией, притом опасной. И поэтому власти и церковь призывают людей лишний раз не идти на необдуманный риск, а если и окунаться в прорубь, то только там, где дежурят медики и спасатели. И сразу предупреждают: все официально открытые купели будут законсервированы уже к вечеру 19 января.

«Купание на Крещение не церковная, а народная традиция. Да, священники совершают на праздник чин освящения воды в купелях, но главным церковным действом остается освящение воды в храмах, эту воду потом православные могут принимать дома», — говорит руководитель социального отдела Челябинской епархии отец Павел Курбатов.

Также священник настаивает на том, чтобы люди не набирали освященную воду в огромные емкости. Капля воды из храма, как в поговорке, может освятить море. Если добавить каплю святой воды в обычную воду, то удивительные свойства обретет все содержимое емкости. Достаточно принести из храма бутылочку.

Категорически против окунания в прорубь представители медицины.

«Ни в коем случае в прорубь нельзя окунаться беременным женщинам, детям, а также тем, кто болеет или имеет хронические болезни. Даже у тех, кто считает себя здоровым, при погружении в ледяную воду может случиться спазм сосудов, в том числе сосудов мозга и сердца, а выброс адреналина — сбить работу надпочечников. Если вы верите в Бога, лучше всего помолиться и окунуться в теплую воду», — говорит главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

Зеленый свет для купания в иордани доктор включает только тем людям, кто готовился к погружению, заранее закаляя свой организм. Кроме того, врач советует землякам брать устное разрешение на заплыв у участкового терапевта.

«Перед прорубью и после проруби ни в коем случае нельзя пить горячительные напитки. Выйдя из воды, нужно зайти в теплое помещение, одеться в теплое и выпить горячего чая», — советует Анна Мищенко.

Теплые раздевалки и горячий чай обещают организовать на многих купелях Челябинской области. Кстати, самих купелей в этом году будет меньше, чем в прошлом. Пока по области собираются оборудовать 62 иордани, хотя в прошлом году их было больше 70.

В Челябинске вместо шести на это Крещение откроют пять крещенских купелей. Их полный список мы перечислили в отдельном материале. Этой зимой власти города решили не прорубать иордань на Первом озере у переулка Мамина. В прошлом году место не пользовалось популярностью у купальщиков. Жители ЧТЗ смогут окунуться в воду на пляже «Восточный берег» того же озера.

Представители МЧС также предупреждают, что купели будут открыты по расписанию. Окунуться в них можно будет с вечера 18 января до 3 часов ночи 19 января, а потом с 10:00 до вечера 19 января. В это время здесь будут дежурить скорая помощь, спасатели и полиция. Потом купели законсервируют.

«В Челябинске все купели уже в три часа дня забросают льдом и снегом. И пока вода не замерзнет, у купелей будут дежурить спасатели. Это сделано для того, чтобы предупредить происшествия на воде»,— говорит начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Валентин Гриднев.

Кстати, по данным Челябинского гидрометцентра, ночь с 18 на 19 января обещает быть довольно холодной. При этом ночью будет немного теплее, чем утром.

Так, в Челябинске температура воздуха около 12 часов ночи составит −19... −21 градус, а к утру она опустится до −26.

В горнозаводской зоне ожидается −18...−20 градусов в полночь и −23...−24 градуса утром.

На юге области −21...−23 градуса в полночь и до −29 градусов утром.

Ранее спасатели Челябинской области напомнили о безопасности во время крещенских купаний.



На льду озера Тургояк построили часовню из снега. На Крещение здесь прочитает молебен владыка Алексий.

