Крепкие морозы в Челябинской области пошли на спад

Но температура сохраняется ниже климатической нормы на 7 градусов и более

В понедельник, 26 января, 40-градусных морозов в Челябинской области уже не ожидается: антициклон начал потихоньку отступать в Сибирь. Однако в регионе еще сохранится холодная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут минус 29 −31 градус, днем — минус 17—19. Сохранится солнечная погода без ветра.

В низинах области в ночные часы будет до −37 градусов, в дневные — около −23. На остальной территории — минус 27—32 и −15...−20 градусов соответственно. Переменная облачность, без снега. Местами возможна гололедица.

Штормовое предупреждение об аномально холодной погоде по-прежнему действует.

Ощутимое потепление синоптики прогнозируют к среде, 28 января.