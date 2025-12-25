Крепкие морозы покинут Челябинскую область днем 26 декабря

Но прежде подарят южноуральцам ночные −33

В пятницу, 26 декабря, атмосфера начнет перестраиваться: морозы уйдут на восток, в Челябинской области температура днем поднимется до −12°C. Но интенсивному прогреву воздуха будет предшествовать очередная морозная ночь, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −28°C, днем — от −13 до −15°C. Преимущественно облачно, но обойдется без осадков. Ветер западного направления, 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области воздух этой ночью остынет до −23…−33°C. Днем градусники покажут от −12 до −17°C. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы могут достигать 13 метров в секунду.