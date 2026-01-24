Крепкие морозы и слабый снег задержатся в Челябинской области 24 января

На западе по-прежнему заметно теплее

Сибирский антициклон не отступает и по-прежнему влияет на погоду в Челябинской области. А значит, и сегодня, 24 января, в регионе будет морозно. До районов крайнего запада он не доходит — там около −13°C, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до −23°C. Солнечно. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня облачно с прояснениями и −22°C. Штиль.

В Миассе столбики термометров достигнут −20°C. Ясно.

В Троицке ожидается около −26°C. Осадков не предвидится.

В Катав-Ивановске на порядок выше — около −16°C. Солнечно и без ветра.

В Бредах и Карталах день выдастся хмурым. Градусники покажут −24°C. Ветер северо-восточный, слабый.

В Аше ожидается −19°C и без осадков.

В целом в регионе ожидается от −13 до −30°C. Местами пройдет небольшой снег. Ветер неустойчивый, слабый.