Сибирский антициклон не отступает и по-прежнему влияет на погоду в Челябинской области. А значит, и сегодня, 24 января, в регионе будет морозно. До районов крайнего запада он не доходит — там около −13°C, рассказали в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске температура поднимется до −23°C. Солнечно. Ветер южный, до 2 метров в секунду.
В Магнитогорске сегодня облачно с прояснениями и −22°C. Штиль.
В Миассе столбики термометров достигнут −20°C. Ясно.
В Троицке ожидается около −26°C. Осадков не предвидится.
В Катав-Ивановске на порядок выше — около −16°C. Солнечно и без ветра.
В Бредах и Карталах день выдастся хмурым. Градусники покажут −24°C. Ветер северо-восточный, слабый.
В Аше ожидается −19°C и без осадков.
В целом в регионе ожидается от −13 до −30°C. Местами пройдет небольшой снег. Ветер неустойчивый, слабый.