Крепкие морозы до −25 и ниже возвращаются в Челябинскую область

Холод будет поступать на территорию региона постепенно

В среду, 24 декабря, на севере Челябинской области синоптики прогнозируют до −20°C, а на юге сохранится теплая погода. Холодный воздух, поступающий в тыл снежному циклону, доберется до южных территорий в четверг. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники этой ночью покажут от −12 до −14°C, днем — от −10 до −12°C с последующим понижением. Небольшие осадки. Ветер сменит направление на северное и ожидается слабым — от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на среду температура в северной половине составит минус 12—25°C, в южной — минус 8—13°C. Днем на севере — без изменений, на юге немного потеплеет — до −2…−7°C. Небольшой, местами умеренный снег и метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.