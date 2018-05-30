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Первые Кремлевские елочки проросли на Южном Урале

Всего посеяно 100 семян.
сегодня в 08:00
  |  Общество

«Детки» знаменитых Кремлевских елок увидели свет в южноуральских питомниках. Первые всходы появились к концу мая. Всего экоактивисты получили и высадили 100 семян, которые прошли экспертную и лабораторную проверку. По результатам исследования были отнесены к высшей категории всхожести.

На сегодняшний день появились первые всходы молодых елочек, лучшие из которых через два года вернутся из Челябинской области в Москву и будут высажены в Кремлевской роще. — рассказали сайту «Первый областной» в Главном управлении лесами Челябинской области.

Напомним, выращиванием Кремлевских елей на Южном Урале занимаются школьные лесничества. В уходе за растениями задействованы представители обществ «ЭкоРос» (Шершневское лесничество), «Хранители леса» (Аргаяшское лесничество), «Лесной экологический патруль» (Кусинское лесничество) и «Форштадт» (Верхнеуральское лесничество).

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