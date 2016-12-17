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Южноуральские сироты поедут на Кремлевскую елку в Москве

Южноуральские сироты поедут на Кремлевскую елку в Москве
праздник , Кремлевская елка , Москва
16.12.2016 12:19:37

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21 Декабря 2016, 18:30

На праздник приглашены 27 воспитанников детских домов.

Настоящий новогодний праздник ждет южноуральских детей из приютов. 27 воспитанников детских домов получили приглашения на главную елку страны. Праздник пройдет для школьников со всех регионов России, в том числе и из Челябинской области.

17 декабря дети-сироты вылетят из Челябинска в Москву, чтобы попасть на праздник в Государственный Кремлевский дворец. Делегация в составе 27 детей получила приглашения на главную елку страны. Там для ребят подготовлена познавательная и развлекательная программа.

— Завтра из аэропорта «Челябинск» состоится вылет в Москву детской делегации Челябинской области на Кремлевскую елку. 27 детей-сирот побывают на новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Отметим, что ребята посмотрят новогодний мюзикл, получат сладкие подарки, примут участие в различных играх и конкурсах. Кроме того, для них проведут экскурсию.

Фото: tstravel.ru

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