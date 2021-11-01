Кредиты, сим-карты и алкоголь: как изменится жизнь россиян в ноябре-2021

Рассказываем, какие законы вступают в силу в последнем осеннем месяце

В ноябре, последнем осеннем месяце, в России вступает в силу ряд законов. Так, граждане смогут изменить условия кредита из-за коронавируса, для сервисного обслуживания военной техники понадобится лицензия, а также государство начнет контролировать оборот драгоценных металлов, сообщает пресс-служба Госдумы.

С 1 ноября в силу вступает закон о госрегулировании оборота этилового спирта, который, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.

«Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования»,— говорится на сайте Госдумы.

Также с понедельника граждане смогут изменить условия кредита из-за коронавируса. Для этого необходимо в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить в банк, где взят кредит, заявление и документ, подтверждающий коронавирус у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это же касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Такие рекомендации банкам дал Центробанк. На эти же меры могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.

С 1 ноября в силу вступает контроль за оборотом драгоценных металлов. Так, юридические лица, которые добывают, извлекают или производят драгметаллы, смогут добровольно вносить сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки в специальную систему ГИИС ДМДК. Те организации или ИП, которые стоят на спецучете и используют драгоценные металлы и камни в производственных, научных и социально-культурных целях, также смогут добровольно вносить сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании в соответствующую систему. При этом нововведение не коснется организаций, которые хранят и экспонируют музейные предметы и коллекции.

С 23 ноября для сервисного обслуживания вооружения и военной техники потребуется лицензия. Однако для госконтрактов об обслуживании, которые были заключены до 23 ноября, она не понадобится.

С 29 ноября все компании и ИП должны будут регистрировать корпоративные сим-карты, а сотрудники должны будут подтвердить введенные данные. Сделать все это можно на «Госуслугах». Отмечается, что закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством.