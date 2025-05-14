Креативные индустрии Челябинской области поддерживают инклюзивность

В регионе реализуют несколько популярных творческих проектов для людей с ОВЗ

На форуме «Российская креативная неделя — Урал» предложили объединить в методологию принципы работы с людьми с ОВЗ, привлечения их в культурные проекты, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Конкурс красоты «Рожденная побеждать», проект «Сердца Че», фестиваль «Незримое кино» уже широко известны. Все они поддерживают людей с инвалидностью. Каждый такой проект рождается из гражданской инициативы и становится частью креативной экономики, ведь все, что связано с творчеством и созиданием, — это и есть креативная индустрия.





«Инклюзия в креативных индустриях логично продолжает главную тему нашего форума „Креативная экономика как индустрия ценностей“. Гуманизм, милосердие, взаимопомощь — это тот нравственный базис, на котором устроится современная инклюзивная культура. Мы уже привыкли к такому выражению, как „доступная среда“. Но инклюзия — это не только про то, как удобно человеку заехать домой или на работу. Жизнь человека с ограниченными возможностями складывается из таких же ценностей, как и у нас с вами, и этому также нужно уделять большое внимание», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Ирина Текслер предложила адаптировать для незрячих южноуральцев мультфильмы.