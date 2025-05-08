Кратковременный дождь и слабый ветер прогнозируют в Челябинске 9 мая

По области также ожидаются осадки

В пятницу, 9 мая, в Челябинской области местами температура воздуха снова поднимется выше 20 градусов. К западным границам региона приблизится центр циклона с фронтальным разделом, из-за чего пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается преимущественно слабым с отдельными порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске этой ночью составит от +8 до +10°C. Без осадков. Днем на порядок выше — от +18 до +20°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от +6 до +11°C. Днем воздух прогреется до +17...+22°C. Облачно с прояснением, пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.