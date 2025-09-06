Кратковременный дождь и грозу обещают синоптики в эту субботу в Челябинской области

В регионе при этом будет тепло

В Челябинской области сохраняется теплая осенняя погода. В эту субботу, 6 сентября, Гидрометцентр региона обещает южноуральцам небольшие дожди и грозы.

Так, по области воздух прогреется до +24 градусов, и только в горах и низинах будет не выше +15 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные, а в отдельных районах — грозы.

В Челябинске будет +19... +21 градус, ожидается кратковременный дождь и возможна гроза.

Такой же прогноз синоптики сохраняют и на воскресенье, 7 сентября. Но вероятность дождя в воскресенье в Челябинске ниже.