Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области

Столбики термометров в регионе покажут до +21 градуса

Сегодня, 5 июня, в Челябинской области ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в регионе ртутные столбики покажут от +16 до +21°C. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня воздух прогреется от +16 до +18°C. Облачно с прояснением, слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду.