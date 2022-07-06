Кратковременные дожди с грозами пройдут на Южном Урале

В Челябинске осадков не прогнозируют

Сегодня, 6 июля, в Челябинской области пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ртутные столбики поднимутся до +23°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в утренние часы составит около +9°C, днем ртутные столбики достигнут +23°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром столбики термометров приблизятся к отметке +10°C, днем воздух прогреется от +18 до +23°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.