Кратковременные дожди сохранятся в Челябинской области в последние выходные июля

В воскресенье заметно похолодает

В предстоящие выходные, 26 и 27 июля, в Челябинской области сохранятся небольшие дожди по влиянием циклона. Кроме того, местами в субботу, а повсеместно и в воскресенье температура опустится ниже нормы из-за холодной воздушной массы, идущей с севера, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха установится в пределах от +13 до +15°C. Днем градусники покажут от +19 до +21°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе этой ночью будет от +12 до +17°C, при прояснении может похолодать до +9°C. Дневной прогрев составит от +19 до +24°C, в горах ниже — до +16°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. На юге местами прогремят грозы. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 27 июля, в столице Южного Урала столбики термометров зафиксируются на +17…+19°C. Кратковременный дождь. Ветер северной четверти, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области день также выдастся дождливым: пройдут небольшие, а местами и умеренные осадки. Температура воздуха поднимется до +14…+19°C. Ветер северной четверти, от 5 до 10 метров в секунду.