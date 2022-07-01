Кратковременные дожди с грозами пройдут на Южном Урале

В Челябинске осадков не ожидается

В первый июльский день в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди с грозами. Столбики термометров поднимутся чуть выше +20°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинской области ожидается до +11°C, днем воздух прогреется до +17, +22°C, на юге региона будет теплее — до +25°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами. Утром местами ожидается туман. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске осадков сегодня не обещают. Утром столбики термометров покажут около +10°C, днем потеплеет до +19, +21°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.