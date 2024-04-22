Кратковременные дожди с грозами пройдут местами в Челябинской области 22 апреля

На большей части территории региона сохранится жаркая погода

Сегодня, 22 апреля, в Челябинской области местами температура воздуха снизится. На большей части территории сохранится по-летнему жаркая погода. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы поднимутся до +9°С, днем воздух прогреется до +24°С. Ветер преимущественно восточной четверти до 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не предвидится.

В Челябинской области утренняя температура достигнет +7°С, дневной прогрев составит от +22 до +27°С. В северных районах области отметка на градуснике приблизится к +19°С. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, локально пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы.