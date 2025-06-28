Кратковременные дожди с градом пройдут в Челябинской области 29 июня

Уральские регионы находятся под влиянием циклона

В воскресенье, 29 июня, в Челябинской области почти повсеместно сохранится дождливая погода. При этом станет чуть теплее: местами температура поднимется до +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +14 градусов, днем воздух может прогреться до +24 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь с грозой. Ветер слабый северного направления.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +7 до +15 градусов. Днем синоптики обещают +20...+25 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах вероятны грозы и град. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.