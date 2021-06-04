Кратковременные дожди прогнозируют в Челябинской области

Столбики термометров поднимутся не выше +21°C

Сегодня, 4 июня, в Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер. В областном центре осадков не ожидается. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе воздух прогреется до +16, +21°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днем потеплеет до +17, +19°C. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.