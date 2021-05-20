Кратковременные дожди и жару прогнозируют в Челябинской области

В областном центре осадков не ожидается

В предстоящую пятницу, 21 мая, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару и порывистый ветер. Местами пройдут кратковременные дожди. Подробнее о погоде в последний рабочий день рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на 21 мая в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +6, +11°C, в низинах синоптики обещают похолодание до +1°C. Днем в некоторых районах Челябинской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит +25, +30°C. Ветер южной четверти ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем — от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до +9, +11°C, днем потеплеет до +28, +30°C. Ветер южный, юго-восточный ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем до 11 метров в секунду.