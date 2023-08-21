Кратковременные дожди и туманы обещают синоптики жителям Челябинской области

В большинстве районов региона будет тепло

Сегодня, 21 августа, а Челябинской области прогнозируют ветреную и пасмурную погоду, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут от +18 до +30 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске ожидается около +15°С, днем потеплеет до +23°С. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет слабый дождь.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +15°С, местами ниже. В отдельных районах возможен туман. Дневной прогрев составит до +26°С, в южных районах области воздух раскалится до +30°С, в горах обещают до +18°С. Ветер преимущественно западного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.