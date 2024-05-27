Кратковременные дожди и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области

День будет прохладным

Сегодня, 27 мая, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в целом осадков в регионе не ожидается, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Температура воздуха в Челябинске этим утром достигнет +3°C, днем на порядок выше — до +13°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до +10…+13 градусов. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер преимущественно северного направления, до 6 метров в секунду.

В Миассе ожидается от +8 до +11°C. Пройдут осадки в виде небольшого дождя, ближе к вечеру небо прояснится. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

Температура воздуха в Сатке будет варьироваться от +6 до +10°C. Небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, до 6 метров в секунду.

Показания термометров в Усть-Катаве установятся в пределах от +7 до +11°C. Облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Аше отметка на градуснике приблизится к +10…+13 градусам. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +6°C, местами около 0°C. Днем потеплеет до +10...+15 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, осадков быть не должно. Ветер северный, северо-западный, до 5—10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.