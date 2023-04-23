Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

День будет теплым

Сегодня, 23 апреля, в Челябинской области потеплеет до +16 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Днем в регионе воздух прогреется до плюс 11 — 16 градусов. Ветер будет северо-западным от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди.

В Челябинске сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 12 — 14 градусов. Ветер северо-западный 5 — 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.