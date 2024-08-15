Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 15 августа

Температура поднимется максимум до +21 градуса

Сегодня, 15 августа, в Челябинской области снова прогнозируют дожди, местами с грозами и градом. День будет ветреным. Где-то сохранится прохладная погода, где-то потеплеет до +21 градуса, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы будет около +12°C, днем градусники покажут до +20°C. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Гроза. Ветер преимущественно западной четверти, 5—10 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +18°C. Умеренный дождь перейдет в небольшой во второй половине дня. Ветер юго-западный, слабый.

В Миассе потеплеет до +17...+18 градусов. Интенсивность осадков будет меняться в течение дня. Ветер западного направления, до трех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте зафиксируется на +16°C. День выдастся дождливым. Ветер западный, до двух метров в секунду.

Показания термометров в Кыштыме поднимутся до +19°C. Дождь. Ветер западного направления, до четырех метров в секунду.

В целом в регионе этим утром температура воздуха составит около +13°C. В горах туман. Днем потеплеет до +16...+21 градуса Цельсия. Облачно с прояснениями, на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Возможен град. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.