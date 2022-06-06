Кратковременные дожди и порывистый ветер обещают в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не ожидается

Сегодня, 6 июня, в Челябинской области потеплеет до +22°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет облачной и ветреной, местами пройдут кратковременные дожди.

В столице Южного Урала ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не обещают. В утренние часы ртутные столбики покажут около +10°C, днем воздух прогреется до +22°C. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха этим утром составит около +10°C, днем потеплеет от +17 до +22°C, на юге региона потеплеет до +26°C. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.