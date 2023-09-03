Кратковременные дожди и порывистый ветер обещают синоптики в Челябинской области

День ожидается нехолодным

Сегодня, 3 сентября, в Челябинской области сохранится ветреная и пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременный дождь. Столбики термометров в дневные часы покажут +15...+17 градусов. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В городах Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +14 до +19 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.