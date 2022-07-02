Кратковременные дожди и грозы пройдут в Челябинской области

В отдельных районах синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 2 июля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +26°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают кратковременные дожди и грозы.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут около +10°C, днем воздух прогреется до +23°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдут кратковременные дожди, также синоптики прогнозируют грозы. В утренние часы ртутные столбики приблизятся к отметке +10°C, днем потеплеет от +18 до +23°C, на юге области обещают до +26°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.