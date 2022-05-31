Кратковременные дожди и грозы обещают жителям Челябинской области

Погода в регионе будет ветреной

Сегодня, 31 мая, в Челябинской области сохранится дождливая и ветреная погода. Также, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются грозы.

Сегодня в столице Южного Урала пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В утренние часы столбики термометров достигнут около +9°C, днем воздух прогреется от +16 до +18°C. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром ожидается около +10°C, днем потеплеет от +15 до +20°C, на крайнем юге прогнозируют до +23°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, также синоптики обещают грозы. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.