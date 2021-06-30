Кратковременные дожди, грозы и жару обещают в Челябинской области

Ртутные столбики поднимутся до +37°C

Сегодня, в последний июньский день, в Челябинской области ожидается изнуряющая жара. Днем в некоторых районах региона возможны грозы и град. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем ртутные столбики достигнут отметки +37°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Воздух раскалится до +32, +37°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам не выходить из дома в часы активного солнца, носить головной убор и пить больше чистой воды во избежание получения теплового удара.