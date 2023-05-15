Кратковременные дожди, грозы и туманы прогнозируют в Челябинской области

Местами ожидается порывистый ветер

Сегодня, 15 мая, в Челябинской области вновь прогнозируют дожди с грозами. Местами ожидаются туманы. День будет теплым: столбики термометров поднимутся до +21 градуса, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около +7°С, днем столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также не обойдется без осадков: синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В целом в регионе будет облачная погода с прояснениями. В утренние часы ожидается около +7°С, местами ниже. Днем потеплеет до +21°С, в отдельных районах обещают около +16°С. Ветер юго-восточного направления с переходом на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11 метров в секунду.