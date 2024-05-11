Кратковременное потепление придет в Челябинскую область 12 мая

Вместе с ним — дожди и штормовой ветер

В воскресенье, 12 мая, в Челябинской области температура поднимется до +20 градусов. Но насладиться теплом не получится: день будет дождливым и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду.

В Магнитогорске утром будет переменная облачность, днем начнется дождь, который не прекратится до ночи. Воздух прогреется до +18 градусов. Ветер юго-западный до восьми метров в секунду.

Дождливым день будет и в Сатке. Градусники покажут +12...+16 градусов. Будет ветрено.

В Снежинске дождь начнется ближе к вечеру. Температура воздуха составит +13...+17 градусов. Ветер преимущественно западный до восьми метров в секунду.

В Троицке также будет дождливый, но теплый день: воздух прогреется до +20 градусов.

В целом по области в ночные часы будет от +3 до +8 градусов, местами заморозки до −2 градусов и дождь со снегом. Днем в горах будет около +13 градусов, на остальной территории — от +16 до +21 градуса. Дожди, местами грозы. Ветер западный от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.