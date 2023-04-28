Кратковременное похолодание и дожди ожидаются в Челябинской области в выходные

В ночь на субботу температура опустится ниже нуля градусов

В субботу, 29 апреля, в Челябинской области ожидается небольшое похолодание: в отдельных районах, в том числе в Челябинске, столбики термометров покажут около +14 градусов. В воскресенье, 30 апреля, в регион вернется тепло выше +20 градусов. Подробнее о погоде в выходные рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут от +3 до +8°C, в горах температура опустится до −1°C, на крайнем юге ожидается около +11°C. Местами пройдут кратковременные дожди, в горах возможны туманы. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов Цельсия, на крайнем юге потеплеет до +23°C. Переменная облачность, в отдельных районах обещают кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет от +3 до +5°C, днем температура установится в пределах от +14 до +16°C. Переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер восточного направления 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье, 30 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров будут варьироваться от 0 до +5°C, днем поднимутся до 18—23 градусов со знаком плюс. Ветер восточной четверти 3—8 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы ожидается около +1…+3 градусов Цельсия, днем температура достигнет +21°C. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.